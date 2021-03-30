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لاعبو الأخضر وصلوا لملعب مرسول بارك
استعدادًا لمواجهة المنتخب الفلسطيني

لاعبو الأخضر وصلوا لملعب مرسول بارك

2021/03/30
الساعة 7:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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لاعبو الأخضر وصلوا لملعب مرسول بارك جانب من وصول اللاعبين - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، تمهيدًا لخوض مباراة فلسطين.

الأخضر في مرسول بارك

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول لاعبي الأخضر إلى ملعب مرسول بارك، وبدت عليهم علامات الجدية والتركيز قبل المباراة الهامة التي ستنطلق، بعد قليل.

 

الأخضر في ملعب مرسول بارك
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

وتُقام مباراة السعودية ضد فلسطين عند الساعة الثامنة ونصف مساء، على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

 

المنتخب السعودي
وصول اللاعبين – المصدر @SaudiNT

السعودية ضد فلسطين

وكشف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قبل قليل، عن تشكيلة السعودية ضد فلسطين الرسمية، حيث دفع بالقوة الضاربة، أملًا في تسجيل هدف مبكر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويدخل لاعبو الأخضر مباراة السعودية ضد فلسطين اليوم بهدف خطف الثلاث نقاط، والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث يحتل المركز الثاني بـ8 نقاط، إلا أنه الوحيد في مجموعته الذي خاض 4 مواجهات فقط.

مرسول بارك
جانب من وصول اللاعبين – المصدر @SaudiNT


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