لا غالب أو مغلوب بين العين والفيصلي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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سقط فريق العين، في فخ التعادل الإيجابي أمام الفيصلي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الفيصلي والعين:

وكان فريق العين المُبادر بالتسجيل ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب أمادو موتاري بالدقيقة الخامسة عشرة.

وواصل عنابي سدير محاولاته لإحراز هدف التعادل، ليتمكن اللاعب جويليرمي أوجستو من إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ39.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق.

عدم التركيز عنوان الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من مباراة عنابي سدير والعين، لم ينجح أي من الفريقين في استثمار الفرص التي أُتيحت له، ليكون التعادل الإيجابي عنوانًا للمباراة.

وأصبح رصيد العين بعد التعادل 16 نقطة في المركز الـ16 والأخير، بينما أصبح رصيد عنابي سدير 30 نقطة في المركز السادس.

وقبل مباراة عنابي سدير والعين، كان أبها هزم فريق الفتح بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ22 دوريًّا.

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