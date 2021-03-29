لقاء في جامعة نجران يؤكد إرهاب الإخوان وخطرهم على المجتمع

المواطن-حسن عسيري. نجران

نظمت جامعة نجران بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئاسة أمن الدولة اليوم الاثنين لقاءً عن بُعد بعنوان “وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية”، وذلك برعاية رئيس الجامعة فلاح بن فرج السبيعي، ومشاركة المدير العام للإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عامر بن بنوان العنزي، والأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، والباحث في إدارة مكافحة التطرف في رئاسة أمن الدولة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل.

توجيهات القيادة:

وفي بداية اللقاء رحب السبيعي بالمشاركين، مؤكداً أن هذا اللقاء يُعزز بيان هيئة كبار العلماء، ويأتي بناءً لتوجيهات القيادة الرشيدة على وحدة الصف الوطني، ونبذ الفرقة والاختلاف.

وأضاف رئيس الجامعة أن البيان يأتي ضمن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وذلك لجمع الكلمة وتوحيد الصف، ونبذ العنف والتطرف، والحفاظ على أمن واستقرار ورخاء الوطن.

وبين السبيعي بأن الجامعة أنشأت وحدة متخصصة للتوعية الفكرية؛ لمحاربة الأفكار الضالة المنحرفة، وهو تأكيد لدور الجامعة في الحفاظ على المجتمع، منوهاً إلى جهود الدولة لمحاربة الأفكار المتطرفة، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

وانطلقت فعاليات اللقاء بقراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية.

دور الجامعات:

بعد ذلك أدار مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة يوسف الحازمي اللقاء حيث قدم في البداية نُبذة تعريفية عن محاربة الجامعة للفكر الضال، وأهمية دور الجامعات في ترسيخ قيم الاعتدال ونبذ كل ما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف من الأفكار الدخيلة والسلوكيات الخاطئة لدى الطلاب والطالبات، بعدها تحدث الشيخ عامر بن بنوان العنزي عن مكانة العلماء، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة، فيما تحدث أ.د. فهد بن سليمان الفهيد عن التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية، وتطرق د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل في مشاركته إلى الحث على الاجتماع ولزوم الجماعة وبيان أساليب جماعة الإخوان في هدم الأصل.

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