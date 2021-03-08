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لقطات لاستقبال محمد بن سلمان لملك الأردن وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا
زيارات تهدف إلى تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع المملكة

لقطات لاستقبال محمد بن سلمان لملك الأردن وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا

2021/03/08
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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لقطات لاستقبال محمد بن سلمان لملك الأردن وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا
المواطن - الرياض

استقبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، العديد من الزعماء والمسؤولين خلال زيارتهم إلى الرياض اليوم الاثنين، لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع المملكة.

لقطات لاستقبال محمد بن سلمان لملك الأردن وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا - المواطن

ملك الأردن: 

ووصل إلى الرياض الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

لقطات لاستقبال محمد بن سلمان لملك الأردن وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا - المواطن

ولي عهد البحرين: 

واستقبل ولي العهد كذلك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الذي رحب به الأمير محمد بن سلمان وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

لقطات لاستقبال محمد بن سلمان لملك الأردن وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا - المواطن

رئيس وزراء ماليزيا: 

كما وصل إلى الرياض رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

اجتماعات ولي العهد:

لقطات لاستقبال محمد بن سلمان لملك الأردن وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا - المواطن

وعقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اجتماعات مع ملك الأردن وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة ومجالات التعاون الثنائي في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية.

لقطات لاستقبال محمد بن سلمان لملك الأردن وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا - المواطن


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