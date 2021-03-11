ليفربول يُداوي جراحه المحلية بالعبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

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نجح فريق ليفربول الإنجليزي، في العبور لدور الثمانية بـ دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تكرار فوزه على فريق لايبزيج الألماني بثنائية دون مقابل، وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ16.

أحداث مباراة ليفربول وولفرهامبتون:

وكان الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين، حيث عاند الحظ كلًّا من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني من أجل إحراز الهدف الأول للريدز بالمباراة.

وفي الشوط الثاني، كشر الريدز عن أنيابه، الهجومية ليُحرز المصري محمد صلاح الهدف الأول بالدقيقة السبعين بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا.

وبعدها بـ4 دقائق، أضاف السنغالي ساديو ماني ثاني أهداف ليفربول، ليتأهل الريدز لدور الثمانية بنتيجة 4/ 0 من مجموع المباراتين.

وتأهل الريدز رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني لدور الثمانية.

دوري الأبطال البطولة الوحيدة المتبقية للريدز:

وتعد بطولة دوري أبطال أوروبا، هي البطولة الوحيدة التي يُنافس عليها الريدز بعدما فقد الأمل في الفوز بـ الدوري الإنجليزي بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي.

وكان الريدز خسر من فولهام يوم الأحد الماضي، وذلك قبل مواجهة نادي لايبزيج مساء أمس الأربعاء.

وسيلعب ليفربول، مع فريق ولفرهامبتون مساء يوم الاثنين المقبل بالجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، حيث تُقام المباراة على ملعب “مولينو” معقل فريق ولفرهامبتون.

ويحتل ليفربول حاليًّا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

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