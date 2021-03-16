مأساة داخل حفرة.. توفي زوجها وظلت بجواره 9 ساعات

المواطن- متابعة

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ظلت امرأة بريطانية فاقدة الوعي لمدة 9 ساعات بجوار زوجها المتوفى، بعد أن سقطا معًا في حفرة بالقرب من منزلهما في إسبانيا.

وذكرت صحيفة The sun البريطانية أن الحادثة وقعت في كوستا ديل سول، جنوبي إسبانيا، وذلك في حدود الساعة التاسعة مساء من السادس من مارس الجاري.

طريق مختصر للموت

وقد سقط الزوجان في حفرة عمقها نحو مترين، بعدما استخدما طريقًا مختصرًا للوصول إلى منزلهما، وكان سبب وجودها هو حدوث فيضان منذ 15 عامًا ولم تتمكن السلطات المحلية من إغلاقها منذ ذلك الوقت.

وتوفي الزوج، البالغ 74 عامًا، بعد أن اصطدم رأسه بحجر أما الزوجة فظلت فاقدة للوعي إلى السادسة من صباح اليوم التالي، لتتمكن بعد ذلك من طلب النجدة.

وفي أعقاب الحادث، جرى وضع حواجز حول الحفرة، إلى حين إغلاقها بصفة نهائية.

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