ماكرون: لن أعترف بالفشل وليس لدي ما أندم عليه

المواطن- متابعة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه ليس لديه ما يأسف عليه لرفضه فرض إغلاق ثالث بسبب تفشي فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام على الرغم من أن بلاده تواجه الآن ارتفاعًا في عدد الإصابات.

وشددت حكومة إيمانويل ماكرون، على أهمية إبقاء الأطفال في المدارس، وعمل الشركات مع استمرار الوباء للعام الثاني.

وقال ماكرون في ختام قمة الاتحاد الأوروبي: كنا على حق في عدم تنفيذ الإغلاق في فرنسا في نهاية شهر يناير؛ لأنه لم يكن لدينا انفجار في الحالات التي توقعها كل نموذج، لن يكون هناك خطأ مني، ليس لدي أي ندم ولن أعترف بالفشل.

وخاضت فرنسا طريقًا ثالثًا بين الإغلاق والحرية على مدى أشهر تضمن حظر التجول على مستوى البلاد وإغلاق المطاعم والمتاحف ودور السينما والصالات الرياضية والعديد من مراكز التسوق وبعض الشركات الأخرى.

السلالة البريطانية تسيطر على الحالات

وكان العديد من العاملين في المجال الطبي يحثون الحكومة الفرنسية منذ أسابيع على فرض قيود أقوى، لا سيما بسبب نوع الفيروس الأكثر عدوى وخطورة الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا وهو الآن المسيطر في فرنسا.

وأكد ماكرون: لا يوجد وضع خالٍ من الفيروس، وهذا ينطبق على كل دولة في أوروبا نحن لسنا جزيرة وحتى الجزر التي قامت بحماية نفسها أحيانًا شهدت عودة الفيروس، لكننا اعتبرنا أنه مع حظر التجول والإجراءات التي اتخذناها، يمكننا التعامل مع الوضع.

عدد الإصابات في فرنسا

ووصلت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 4,424,087 حالة، لتصبح بذلك الدولة الثامنة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتوفي 93,378 شخصًا بينما تعافى 286,607 أشخاص، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 126,097,213 شخصًا وتوفي 2,767,917 شخصًا بينما تعافى 101,748,049 شخصًا.

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