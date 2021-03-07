مانشستر يونايتد يُوقف قطار انتصارات السيتي ويحسم الديربي بثنائية

المواطن - محمد سمعه

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انتهى ديربي مدينة مانشستر، مساء اليوم الأحد، بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بفوز اليونايتد بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد والسيتي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من اليونايتد، أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز بالدقيقة الأولى من ركلة جزاء.

وواصل فريق مان يونايتد هجماته، بكل قوة وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

وحاول مانشستر سيتي إحراز الهدف الأول له عبر هجمات البلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي رحيم سترلينج، ولكن دون جدوى، في ظل تألق غير طبيعي من الحارس هندرسون حارس مانشستر يونايتد.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم اليونايتد على السيتي بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، ظل مانشستر سيتي يُهاجم بكل قوة من أجل إحراز هدف التعادل، ولكن كان لليونايتد رأي آخر حيث سجل المدافع الإنجليزي لوك شو الهدف الثاني لـ مان يونايتد من تصويبة مخادعة بالدقيقة الـ50، ظل حارس السيتي، البرازيلي إيدرسون يُتابعها.

ولم يحدث أي جديد بالمباراة ليفوز مانشستر يونايتد بثنائية دون مقابل، في مباراة أُقيمت على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.

وأصبح المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير أول مدرب في تاريخ مان يونايتد يهزم مانشستر سيتي في أول 3 مباريات له على ملعب الاتحاد معقل السيتي في مختلف المسابقات.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد مان يونايتد 54 نقطة بالمركز الثاني، وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند 65 نقطة.

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