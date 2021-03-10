ما هو نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد؟

المواطن - الرياض

اسمع الخبر

أوضحت هيئة المحاسبين آلية وأهداف نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على النظام من خلال الرابط التالي: هنا، كما يمكن الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من هنا.

تفاصيل النظام:

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد هو إطار قانوني لتنظيم المهن ذات العلاقة بالمحاسبة والمراجعة بهدف تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وأيضًا تعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمعي.

ثقة وشفافية:

ويسعى النظام لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية وزيادة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وتأسيس شركاتهم المهنية.

شارك الخبر







شارك الخبر