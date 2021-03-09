متحدث التجارة يرد على سؤال “المواطن” حول مخالفات قياس الحرارة

المواطن - حسن عسيري - الرياض

اسمع الخبر

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن أكثر مخالفات تم رصدها من فرق الرقابة بالوزارة في كافة مناطق المملكة، خلال الأسبوع الأخير هو عدم الالتزام بضرورة قياس الحرارة أو مشاكل فنية في أجهزة قياس الحرارة.

وقال المتحدث في إجابته على سؤال “المواطن” – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم – -حول عدم مطابقة بعض أجهزة قياس الحرارة الموجودة بالمحلات والمراكز التجارية والأسواق للمواصفات ولا تعطي قراءات صحيحة، وبعضها لا تعمل لإيهام المراقبين بأنها تعمل بكفاءة على غير الحقيقة، وفي دور الوزارة لمعاقبة المتهاونين أوضح: “أنه تم رصد 400 مخالفة خلال هذا الأسبوع على أجهزة قياس الحرارة، وهي أكثر المخالفات التي تم رصدها من فرق الرقابة بالوزارة”.

مخالفات قياس الحرارة

وأضاف الحسين أن المخالفة الثانية والتي جاءت في الترتيب بتسجيل أكثر من مائتين مخالفة عدم إلزام العاملين أو المتسوقين بارتداء الكمامة، أما الترتيب الثالث وهي أكثر من 100 مخالفة فكانت عدم الالتزام بتعقيم الأسطح للعربات المخصصة للمتسوقين.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وشدَّد في نهاية المؤتمر الصحفي على أهمية وشراكة والتزام القطاع الخاص بمنشآته المختلفة مع المنشآت الحكومية حتى يعود المجتمع إلى الحياة الطبيعية.

كما كشف متحدث التجارة، أنه تم تسجيل 8 آلاف مخالفة وغرامة فورية لعدم تطبيق الاحترازات، وشدَّد على أن الفترة القادمة ستكون للتشديد على الجولات الرقابية وكثافتها بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الرقابية.

وقال الحسين: “هناك قطاعات جديدة سيتم توجيه الرقابة إليها أيضًا.. فلاحظنا وجود مخالفات فيها في الفترة الأخيرة، وهي معارض السيارات ومراكز الصيانة وكل المنشآت التي لديها تخفيضات” وأشار إلى أنه تم تسجيل 8 آلاف مخالفة وغرامة فورية لعدم تطبيق الاحترازات، وسيكون هناك رقابة مشددة الفترة القادمة.

شارك الخبر







شارك الخبر