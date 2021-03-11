متحدث الصحة: اللقاحات المعتمدة في السعودية فعالة وآمنة

المواطن - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة لمواجهة فيروس كورونا فعالة وآمنة.

وحث الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي.

اللقاحات المعتمدة

وكانت المملكة اعتمدت رسميًا لقاحين؛ الأول هو إنتاج شركة فايزر – بيونتيك والثاني إنتاج شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد فيما يتم دراسة عدد من اللقاحات الأخرى للتأكد من فعاليتها.

المدة بين جرعتي لقاح كورونا

وقال متحدث الصحة في وقت سابق، إن المدة بين الجرعتين في لقاح فايزر، يمكن أن تصل إلى 3-6 أسابيع، بينما قد تصل في لقاح أسترازينكا إلى 3 أشهر، مشيرًا إلى أن هذه الفترات هي لمن يحتاج جرعتين أما من تعافوا فسوف يحتاجون إلى جرعة واحدة بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

وكانت وزارة الصحة كشفت في وقت سابق أنه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته ، لافتةً النظر إلى أن “اللقاحات” وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

حصيلة إصابات كورونا

وكشفت وزارة الصحة قبل قليل عن تسجيل (390) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (267) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (381348) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (371850) حالة.

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