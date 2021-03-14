متحدث النصر السابق يكشف قراراً مهماً يدرسه اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

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كشف سعود الصرامي المتحدث السابق لنادي النصر، عن قرار مهم يُدرس حاليًا من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

متحدث النصر السابق يكشف تفاصيل القرار

وغرد الصرامي متحدث النصر السابق قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “اتحاد الكرة يدرس بجدية كاملة إعادة دوري تحت 21 سنة، بعد أن تم إيقافه لمدة موسمين، والمقترحات المقدمة لا تزال تحت الدراسة، هل يُقام الدوري بنظام مجموعتين، أو دوري كامل من 16 فريق، تمثل فرق دوري المحترفين”.

غرم العمري طالب بالأمر قبل تحرك اتحاد القدم

وكان الناقد الرياضي ووكيل اللاعبين غرم العمري قال في حلقة أمس السبت ببرنامج “الدوري مع وليد” إن عودة دوري تحت 21 سنة أمر مهم من أجل اكتشاف المواهب الكروية المميزة وتطويرها لمصلحة المنتخب السعودي مستقبلًا، مؤكدًا على أن دوريات الشباب والدرجات الأولمبية ساهمت في خروج نجوم عدة مثل معتز هوساوي لاعب الأهلي وفهد المولد نجم الاتحاد.

يذكر أن غرم العمري كان برأ نفسه من التقاعس عن إحضار صفقات مميزة للنادي الأهلي، قائلًا إنه لم يتحدث إليه أي شخص من قبل إدارة الأهلي هاتفيًا طوال المدة الماضية، رافضًا في الوقت ذاته فكرة فرض نفسه على أي شخص في إدارة الأهلي.

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