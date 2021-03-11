مترجم الأهلي السابق ينضم إلى النصر رسميًا

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

انضم مترجم النادي الأهلي السابق، مشاري الغامدي إلى صفوف النصر رسميًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

مشاري الغامدي ينضم إلى النصر

وقال الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إدارة النصر توقع عقدًا احترافيًا مع المترجم السعودي مشاري الغامدي للعمل برفقة العالمي خلال منافسات الموسم الجاري”.

وتابع علي العنزي قائلًا: “يتواجد مترجم العالمي الجديد مشاري الغامدي في منصة ملعب رديف الجوهرة برفقة الرئيس صفوان السويكت لمتابعة اللقاء ويبدأ مهام عمله بدءًا من المباراة القادمة”.

وكانت إدارة الأهلي قد أقالت مشاري الغامدي من منصبه بشكل مفاجئ، شهر يناير الماضي، فيما أكد المترجم السعودي أنه خضع لعملية جراحية وتفاجأ برحيله من منصبه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة اليوم بدوري محمد بن سلمان

ويلعب الأهلي والنصر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 8:45 مساء اليوم، في ختام منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر