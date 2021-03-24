محافظ حفر الباطن: افتتاح مكتب لوزارة الرياضة بالمحافظة انعكاس إيجابي على مستوى الفرق

المواطن - واس

قال صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن , إن قرار وزارة الرياضة بافتتاح مكتب للوزارة بالمحافظة , امتداد للنجاحات التنظيمية التي يلمسها كل منسوبي الرياضة والممارسين لها، ومواكبة للنقلة النوعية والتطوير في مجال حوكمة الأجهزة التابعة للوزارة.

ونوه بالدعم الكبير الذي يجده الرياضيين من القيادة الرشيدة، وباهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وجهودهما مع وزارة الرياضة التي أثمرت عن صدور هذا القرار المهم للرياضيين في المحافظة، مقدماً شكره لسمو وزير الرياضة بمناسبة صدور هذا القرار الذي سيؤدي بمشيئة الله إلى انعكاسات إيجابية لرفع مستوى الفرق الرياضية بالمحافظة ، والاهتمام بإقامة الفعاليات المتنوعة ذات الصلة.

وكان مجلس إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، تقدم بالشكر لـ القيادة ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد القرار الوزاري بافتتاح مكتب للوزارة بمحافظة حفر الباطن.

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