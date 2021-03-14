محمد القاسم يتكفل بمعسكر التعاون لمباراة القادسية

المواطن - مروة نبيل

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تكفل رئيس مجلس إدارة نادي التعاون السابق، محمد القاسم، بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراته أمام القادسية المقبلة.

محمد القاسم يدعم التعاون:

وأعلن نادي التعاون في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تكفل محمد القاسم بمعسكر الفريق أمام القادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين، وقدم رئيس مجس الإدارة، علي الشايعي جزيل الشكر والتقدير على دعمه الغير مستغرب.

وكان محمد القاسم قد تولى رئاسة نادي التعاون لمدة 8 سنوات، ونجح خلالها في قيادة الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه موسم 2017، كما توج معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يستقيل.

التعاون يستعد لمواجهة القادسية:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتجاوز عقبة القادسية، ومواصلة مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أملًا في تكرار إنجاز موسم 2018/ 2019 والتتويج باللقب مرة أخرى.

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