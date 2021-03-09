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محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس الوزراء السوداني
إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك

محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس الوزراء السوداني

2021/03/09
الساعة 9:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس الوزراء السوداني
المواطن - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع دولة رئيس الوزراء السوداني السيد عبدالله حمدوك.

علاقات ثنائية: 

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية السودانية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.

محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس الوزراء السوداني - المواطن

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس الوزراء السوداني - المواطن

فيما حضر من الجانب السوداني معالي وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ومعالي وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ومعالي وزير المالية جبريل إبراهيم محمد.

محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس الوزراء السوداني - المواطن


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