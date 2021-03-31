محمد بن سلمان يصطحب رئيس وزراء العراق في جولة بحي الطريف التاريخي

المواطن - الرياض

اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دولة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في جولة بحي الطريف التاريخي بالدرعية.

وكان ولي العهد استقبل في وقت سابق اليوم رئيس وزراء العراق في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي كان قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة؛ تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقدمة مستقبلي دولته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

وفور نزول دولته من الطائرة أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدومه، فيما رسمت الطائرات السعودية علم جمهورية العراق الشقيقة في الجو.

وقد أجريت لدولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

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