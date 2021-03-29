محمد صلاح وصيف هدافي منتخب مصر

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بشكل لافت خلال مباراة منتخب مصر لكرة القدم ضد جزر القمر، التي أُقيمت مساء اليوم الاثنين، ونجح في تسجيل ثنائية.

محمد صلاح يتصدر قائمة الهدافين:

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 43 هدفًا، لينفرد بوصافة هدافي منتخب مصر لكرة القدم عبر التاريخ، متجاوزًا أسطورة الكرة المصرية وفريق الترسانة، الراحل حسن الشاذلي الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 42 هدفًا.

ويتصدر نجم النادي الأهلي والزمالك الأسبق، حسام حسن ترتيب هدافي المنتخب المصري الأول لكرة القدم عبر التاريخ برصيد 68 هدفًا، ويطمح محمد صلاح لمواصلة تألقه مع الفراعنة وتحقيق مزيد من الإنجازات والانفراد بصدارة القائمة.

منتخب مصر ضد جزر القمر:

ولعب منتخب مصر ضد جزر القمر على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، وانتهت المباراة بتحقيق الفراعنة لفوز كبير برباعية دون رد.

وجاءت رباعية منتخب مصر لكرة القدم ضد جزر القمر خلال أحداث الشوط الأول، حيث سجل محمد صلاح هدفين، فيما أحرز محمد النني ومحمد شريف الهدفين الآخرين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع المنتخب المصري الأول لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022، فيما تجمد رصيد جزر القمر عند 9 نقاط في المركز الثاني، وكان الثنائي قد ضمن التأهل قبل مباراة اليوم.

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