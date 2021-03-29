مدرب الفتح يمنح لاعبيه راحة غدًا

المواطن - مروة نبيل

قرر المدير الفني يانييك فيريرا منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح راحة من التدريبات الجماعية، يوم غد الثلاثاء.

الفتح يواصل تدريباته:

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته الجماعية على ملعبه، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لاستئناف المنافسات مجددًا بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وركز فيريرا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية اليوم على أداء تمارين تكتيكية متنوعة، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي، سعد العفالق.

ويحظى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بدعم إداري وشرفي خلال الأيام الماضية، حيث حرص الأعضاء الشرفيين على حضور مران الأمس، لتحفيز اللاعبين على مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة.

النموذجي هذا الموسم:

ويستعد النموذجي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، يوم الأحد الموافق 4 من شهر إبريل المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتحسنت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي مؤخرًا، وتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وسيواجه الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ25.

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