مدرب القادسية: أجانب العين مميزون وعودة العمري إضافة

المواطن - مروة نبيل

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أكد مدرب نادي القادسية، التونسي يوسف المناعي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام العين، خاصة أنه يضم لاعبين أجانب مميزين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عودة المتألق حسن العمري ستكون إضافة قوية.

ويلعب القادسية ضد العين عند الساعة 6:25 مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب القادسية يُشيد بفريقه

وقال يوسف المناعي: “حسن العمري هداف القادسية، وعودته ستشكل قوة، لكننا في نفس الوقت سنعاني من غياب أسبريا، الذي غاب عن الفريق في الكثير من المباريات بسبب الإصابات، وغيابه يؤثر بشكل سلبي فهو لاعب مهم لنا وقوة للفريق”.

وتابع: “النيجيري ليك جيمس لم يسجل أهدافًا حتى الآن، لكنه يشكل إضافة للفريق وبالنسبة لنا هو محطة لعب رئيسية، وله أدوار مميزة في الدفاع والهجوم، وفتح المساحات وهو يؤدي ما يطلب منه ويحتاج إلى تسجيل هدف لفتح شهيته التهديفية وبالنسبة لي راضٍ عن أدائه بشكل كبير”.

وأضاف المناعي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء: “لم نواجه منافسًا ضعيفًا هذا الموسم، والفرق كلها متقاربة في النقاط والمستوى، والمنافسة شرسة وكل فريق بإمكانه الفوز مهما كان ترتيبه والقادسية قادر على مقارعة كل الفرق”.

أجانب العين مميزين والجميع يُعاني من الضغط

وواصل تصريحاته قائلًا: “المؤكد أن العين يملك لاعبين أجانب مميزين ومن أفضل أجانب الدوري هذا الموسم، والنتائج لا تعكس قيمة الفريق والعين لم يكن لقمة سهلة لأي فريق ويلزمنا أن نكافح ونركز بشكل كبير حتى نحصد الثلاث نقاط”.

وأردف: “ضغط المباريات الكل يتساوى فيها ليس على القادسية فقط، بل الجميع يعاني من نفس المشكلة، وهذا زاد من صعوبة التكهن بنتائج المباريات، ونحاول معالجة ذلك بأحمال تدريبية لاستخراج أفضل ما يمكن من اللاعبين ونتمنى الخروج من هذه الفترة بأفضل صورة”.

واختتم المناعي تصريحاته قائلًا: “على مدار الموسم عانينا من نقص كبير في صفوف اللاعبين، فكل غياباتنا كانت مؤثرة، ولو تواجد معنا على سبيل المثال منصور النجار وأسبريا في كل المباريات لاختلف ترتيب القادسية، ولكن نحاول دائمًا الخروج بأقل الأضرار، والتعامل مع الظروف المتاحة، ورغم النقص مسيرة القادسية كانت إيجابية”.

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