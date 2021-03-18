مدرب بايرن ميونخ يُعلق على تألق المدربين الألمان

المواطن - مروة نبيل

أبدى مدرب بايرن ميونخ، هانز فليك سعادته بعد تألق المدربين الألمان اللافت مع فرقهم ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مدرب بايرن ميونخ يُشيد المدربين الألمان

ونجح المدربون الألمان في تحقيق رقم قياسي مميز، بعدما قاد 4 منهم فرقهم إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وهم؛ بايرن ميونخ مع هانز، بوروسيا دورتموند بقيادة إيدين تيرزيتش، تشيلسي مع توماس توخيل، وليفربول تحت قيادة يورجن كلوب.

وعلق هانز على تألق المدربين الألمان قائلًا: “كلهم مدربين جيدين، كلها فرق جيدة، لا أعرف السر وراء ذلك، لكنه أمر جيد، ومن الرائع أنني جزء من هذا، ممتن للغاية لمثل هذه المباريات في مثل هذا المستوى بمثل هذا الانتظام”.

وتابع مدرب بايرن ميونخ تصريحاته قبل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021، قائلًا: “أتمنى أن يستمر هذا الوضع لفترة أطول”.

وكانت بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قد شهدت تألق المدربين الألمان أيضًا، حيث قاد 3 منهم فرقهم إلى الدور نصف النهائي، وهم؛ هانز مع البايرن، وجويان ناجلسمان مع لايبزج، بجانب توماس توخيل مع باريس سان جيرمان.

قرعة دوري أبطال أوروبا

واكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية بالأمس، ومن المقرر أن تُقام قرعة دوري أبطال أوروبا 2021، يوم غد الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، عند الساعة الثانية عصرًا بتوقيت السعودية.

وتشهد قرعة دوري أبطال أوروبا حدثًا نادرًا وهو غياب الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بعدما ودع يوفنتوس وبرشلونة البطولة، حيث أنهما تواجدا بشكل مستمر خلال السنوات الماضية.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا كل من؛ الثلاثي الإنجليزي، مانشستر سيتي، ليفربول وتشيلسي، الثنائي الألماني بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي.

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