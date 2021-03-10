مدينة عربية تتخطى 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 448851 حالة.

60 حالة وفاة جديدة:

كما سجلت الصحة الأردنية، بحسب بيانها، 60 وفاة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 5106 حالة وفاة.

وتوزعت الإصابات المحلية كالتالي “3211 في محافظة العاصمة عمّان، 889 في الزرقاء، 733 في إربد، منها 68 في الرمثا، 548 في البلقاء، 258 في الكرك، 212 في العقبة، 168 في مأدبا، 157 في المفرق، 146 في جرش، 144 في عجلون، 95 في معان، منها 8 في البترا، 88 في الطفيلة”.

247 يغادرون المستشفيات:

وغادرت 247 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 3827 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 379305 حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 64440 حالة.

وأُجري 44530 فحصًا مخبريًّا؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوص 4999212 فحصًا حتى الآن.

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