مدينة في الولايات المتحدة تدفع تعويضات لذوي البشرة السوداء 

المواطن- متابعة

صوت مجلس مدينة شيكاغو لتوزيع 400 ألف دولار على الأسر من ذوي البشرة السوداء، لتصبح أول ولاية في الولايات المتحدة تعوض عن التمييز ضد العنصرية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

25 ألف دولار لكل أسرة

وبموجب التصويت الذي جاء بمعدل 8 أصوات مقابل صوت رافض واحد ستحصل كل أسرة في الولاية على 25000 دولار لإصلاح المنزل أو دفعة أولى على الممتلكات.

ومن المقرر أن يأتي تمويل هذه التعويضات من تبرعات اجتماعية وضريبة بمقدار 3% مفروضة على مبيعات القنب لأغراض الترفيه وهذا الأمر مسموح به بموجب القوانين المحلية.

شروط الحصول على التعويض

ويجب أن يكون المقيمون المؤهلون لاستلام التعويض قد عاشوا، أو كانوا من سلالة شخص من أصل إفريقي عاش في إيفانستون بين عامي 1919 و 1969 وعانى من التمييز بسبب قوانين المدينة العنصرية، أو سياساتها أو ممارساتها ضد السكان من أصل إفريقي.

وقال ألدرمان رو سيمونز، الذي اقترح البرنامج الذي تم اعتماده في عام 2019، إن المجموعات المؤيدة لدفع تعويضات قدمت مساعدة قانونية مجانية، عندما تم الطعن على برنامج التعويضات في المحكمة.

وأكد: تم تخصيص هذا البرنامج لمجتمع من الأشخاص الذين عانوا، في مدينة إيفانستون، بسبب سياسات الإسكان المناهضة للسود.

وبدورها، أعربت مجموعة اجتماعية عن معارضتها لطريقة تنفيذ خطة البرنامج، داعية السلطات المحلية إلى إطلاق اسم آخر غير التعويضات على هذه التحويلات المالية، ودفع هذه الأموال إلى المواطنين من أصول إفريقية مباشرة دون وساطة مصرفية، بحسب وكالة أسوشيتيد بريس.

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