مرسول بارك يتزين بعودة الجماهير

المواطن - مروة نبيل

يشهد ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، عودة الجماهير إلى المدرجات بعد شهور من الغياب بسبب جائحة فيروس كورونا.

الجماهير تُزين مرسول بارك

وكانت وزارة الرياضة قد كشفت، أمس الاثنين، عن الشروط المهمة للسماح من أجل عودة الجماهير للملاعب بنسبة 40%، وستكون البداية اليوم من مباراة السعودية وفلسطين اليوم على ملعب مرسول بارك.

وتفاعل حساب مرسول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع قرار عودة الجماهير إلى المدرجات، وطالبهم باتباع الإجراءات الاحترازية، لكي تكون العودة إلى الملاعب آمنة.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة ودية ضد نظيره الكويتي مؤخرًا على الملعب ذاته، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ويطمح لمواصلة تألقه وتجاوز عقبة فلسطين اليوم.

مباراة السعودية وفلسطين اليوم

وتُقام مباراة السعودية وفلسطين عند الساعة الثامنة ونصف مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويدخل الأخضر مباراة السعودية وفلسطين اليوم بهدف خطف الثلاث نقاط، والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث يحتل المركز الثاني بـ8 نقاط، إلا أنه الوحيد في مجموعته الذي خاض 4 مواجهات فقط.

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