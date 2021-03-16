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مركز صحي جنوب أبو موسى يقدم لقاح كورونا بحفر الباطن
آلية دقيقة لمنع الازدحام

مركز صحي جنوب أبو موسى يقدم لقاح كورونا بحفر الباطن

2021/03/16
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, أخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مركز صحي جنوب أبو موسى يقدم لقاح كورونا بحفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

 

بدأت صحة حفر الباطن، اليوم، بتشغيل مركز صحي جنوب أبو موسى، لاستقبال المواطنين والمقيمين وإعطائهم لقاح كورونا، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق صحتي، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

 

متابعة مراكز لقاح كورونا:

فيما تفقد مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن، ناصر بن راشد الصافي، المركز للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين في المركز.

كما تقدم خدمة اللقاحات للمواطنين والمقيمين في جميع المستشفيات، لاستقبال ‏‫المستهدفين من المرضى والمنومين، ومراجعي العيادات، ومراكز الغسيل الكلوي، والعاملين بالمنشآت، بعد أن جرى تهيئتها بطريقة منظمة من خلال تجهيز عيادات لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة.

التسجيل عبر تطبيق صحتي:

ودعت صحة حفر الباطن المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

تشغيل مركز صحي جنوب أبو موسى لتقديم لقاح كورونا بحفر الباطنتشغيل مركز صحي جنوب أبو موسى

تشغيل مركز صحي جنوب أبو موسى لتقديم لقاح كورونا بحفر الباطن

 


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