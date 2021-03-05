مرور عسير يضبط قائد مركبة قاد على أكتاف الطريق

المواطن - الرياض

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نجح مرور عسير في القبض على شخص قاد على أكتاف الطريق، ووثق مخالفته عبر مواقع التواصل.

وأعلن حساب المرور السعودي أن مرور منطقة عسير ضبط قائد مركبة ارتكب عددًا من المخالفات المرورية، ومنها القيادة على أكتاف الطريق، ونشر المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

مخالفة القيادة على أكتاف الطريق

يذكر أن الإدارة العامة للمرور حذّرت في وقت سابق قائدي المركبات من مخالفة القيادة على أكتاف الطرق والتي تصل عقوبتها إلى غرامة بمبلغ 2000 ريال.

وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”: على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة لذلك، وتجنب القيادة على أكتاف الطرق، موضحًا أن التجاوز من أكتاف الطريق مخالف لقواعد السير.

والمعروف أن لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية الجديدة نصت على تحديد مخالفة “القيادة على أكتاف الطرق أو على الأرصفة والمسارات التي تمنع القيادة فيها” بغرامة مالية قدرها ما بين ألف ريال وألفي ريال.

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