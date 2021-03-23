مشجعو زلاتان إبراهيموفيتش يترقبون ظهوره مع السويد

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى منتخب السويد الأول لكرة القدم، بعد غيابه لمدة 5 سنوات بسبب إعلانه اعتزال اللعب الدولي.

عودة زلاتان إبراهيموفيتش

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد أعلن اعتزال اللعب الدولي بشكل رسمي قبل 5 سنوات، قبل أن يُلمح أواخر العام الماضي إلى رغبته في إنهاء فترة ابتعاده عن منتخب السويد الأول لكرة القدم، ليسافر المدير الفني ياني أندرسون إلى إيطاليا للاتفاق معه على العودة.

واتفق أندرسون مع إبراهيموفيتش على العودة إلى منتخب السويد الأول لكرة القدم، ليتواجد في قائمة مباراتي جورجيا وكوسوفا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وسط ترقب من الجماهير التي تحلم بمشاركته والظهور بشكل مميز.

وأعرب زلاتان إبراهيموفيتش عن سعادته بالعودة لتمثيل منتخب بلاده مرة أخرى، خاصة أنه يُعد أكبر شيء يستطيع اللاعب أن يُحققه، متمنيًا مساعدة السويد في التألق وتحقيق نتائج جيدة، وليس التواجد فقط، مضيفًا: “إذا لم أحقق النتائج المنشودة فوجودي لا يعني شيئًا”.

ويُعد إبراهيموفيتش صاحب الـ39 عامًا، هو الهداف التاريخي لمنتخب السويد الأول لكرة القدم، حيث نجح في تسجيل 62 هدفًا خلال 116 مباراة، إلا أن اعتزاله بعد توديع بطولة أوروبا 2016 مبكرًا، حرمه من إحراز مزيد من الأهداف وتحقيق الأرقام القياسية.

إبراهيموفيتش يخطف الأنظار مع ميلان

ويسير زلاتان إبراهيموفيتش بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان خلال منافسات الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم، ونجح في تسجيل 15 هدفًا خلال 28 جولة، ليكون أكبر لاعب سنًا في تاريخ البطولة يحرز هذا العدد من الأهداف في موسم واحد.

وينتهي عقد السويدي المخضرم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويوجد مفاوضات بين الطرفين من أجل تجديد التعاقد لموسم آخر.

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