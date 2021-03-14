مصر: تجميل المناطق الشعبية بـ الألوان

المواطن- متابعة

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أطلق نحو 35 شابًا وفتاة في مصر مبادرة أطلقوا عليها مشروع السعادة تحت شعار: السعادة حق من حقوق الإنسان؛ وذلك بهدف تطوير المناطق الشعبية والقرى بمختلف المحافظات.

وقال هاشم رأفت، مؤسس مشروع السعادة، إن الفكرة بدأت كمبادرة صغيرة في عام 2013، ولكن سرعان ما تطورت الفكرة إلى مؤسسة خيرية تحمل اسم مشروع السعادة، تستهدف رفع الحالة النفسية لسكان القرى والأحياء الشعبية في مختلف محافظات مصر من خلال الألوان.

وتابع لموقع سكاي نيوز أن الهدف الأساسي للمشروع هو نشر السعادة في تلك المناطق وتأهيل السكان المحليين نفسيًا، عبر إعادة تصميم المنازل بألوان مبهجة تتناسب مع البيئة المحيطة لكل منطقة.

من أقصى جنوب مصر إلى الدلتا

ومن أقصى جنوب مصر إلى الدلتا يجوب فريق السعادة، لرسم البهجة على وجوه سكان الأحياء الشعبية والقرى، بتلوين واجهات المنازل والمباني المحيطة.

ويشير مؤسس المشروع، إلى أن اختيار الألوان والتصميمات تعتمد على طبيعة بيئة المكان، ففي جزيرة القرصاية إحدى قرى محافظة الجيزة، غربي القاهرة، حرص الفريق على إضافة أكثر الألوان بهجة بهدف إظهار جمال الجزيرة المطلة على نهر النيل.

وقبل بدء عملية تجميل وتطوير المنطقة بالألوان، يسافر الفريق إلى المكان للتعرف على تاريخه وثقافته وطبيعة سكانه من خلال معايشة يومية معهم، لتأتي بعدها مرحلة اختيار الألوان والتصميمات لوجهات المنازل والمباني بمساعدة أهالي المنطقة.

أبرز العقبات

وفيما يتعلق بالعقبات التي تعترض المشروع، أوضح رأفت أن التمويل يظل أكثر العقبات التي تواجه المشروع خاصة مع توسع الأنشطة في المناطق وتكلفة الخامات وتجهيزات سفر الفريق إلى المناطق الواقعة خارج القاهرة.

إنجازات مشروع السعادة

ونجح مشروع السعادة في تطوير قرى بالدلتا شمالي مصر، وجزيرة هيسة بأسوان، ومناطق في سانت كاترين جنوب سيناء، والواحات البحرية وقرى بمحافظة الفيوم، ويسعون لاستكمال إنجازاتهم في قرى ومناطق أكثر لتشمل تطوير النوبة بأسوان، وقريتي بطن البقر والفخاريين بالقاهرة.

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