مصر تدين بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب عملياتها الإرهاب ضد السعودية

المواطن - الرياض

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أعربت مصر، وبأشد العبارات، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب عملياتها الإرهابية النكراء ضد أراضي المملكة العربية السعودية من خلال الاستهداف المتواصل للمناطق المدنية والمؤسسات الحيوية.

هجوم رأس تنورة:

وقالت وزارة الخارجية المصرية: إن الهجمات الغرض منها استهداف مواقع منشآت الطاقة والتي تؤثر على إمداداتها في المملكة والمنطقة بأسرها، وآخرها ما تعرض له مساء اليوم كلٌّ من ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من هجمات بواسطة طائرة مُسيرة وصاروخ باليستي، تم اعتراضهما والتصدي لهما بنجاح.

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