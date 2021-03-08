مفاجأة سارة من سعود الصرامي لجماهير النصر

المواطن - محمد سمعه

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كشف سعود الصرامي المتحدث السابق لنادي النصر، عن مفاجأة سارة لجماهير العالمي حول مستحقات اللاعبين المتأخرة عن شهر فبراير الماضي.

وغرد الصرامي قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “العالمي سيصرف مرتبات شهر فبراير الماضي بنهاية الأسبوع الجاري، لتكون كافة مرتبات نجوم العالمي محليين وأجانب في حساب كل لاعب وبدون تأخير”.

مايكون يعود للتدريبات بعد تهديده بالرحيل

ويأتي ذلك على خلفية عودة البرازيلي مايكون لتدريبات العالمي من جديد، بعدما كان هدد بفسخ العقد والرحيل بسبب تأخر إدارة صفوان السويكت في تسليمه مستحقاته المالية المتأخرة.

وفي وقت سابق، أعلن العالمي أمس الأحد عن تواجد فراس البريكان بأحد مستشفيات الرياض؛ وذلك بسبب وعكة صحية يمر بها.

وطلب الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” الدعاء للاعب بالشفاء العاجل.

وسجل فراس البريكان مع نادي النصر بالموسم الحالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هدفًا واحدًا فقط بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.

أزمات عديدة عانى منها النصر

وكان العالمي مر بأزمة إدارية مؤخرًا، وذلك بعد القرارات التي أصدرتها إدارة صفوان السويكت يوم الخميس الماضي؛ مما أدى إلى خروج عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بالعالمي، وإعلانه التقدم بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية ردًّا على قرارات إدارة السويكت.

ويحتل النصر حاليًّا المركز السابع بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، بعد التعادل مع الاتفاق.

وعانى العالمي من الكثير من الأزمات بالموسم الحالي، حيث كان آخرها إلزام العالمي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بدفع 20 مليون ريال لنادي فنربخشة التركي، كمستحقات في صفقة البرازيلي جوليانو لاعب أصفر العاصمة السابق.

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