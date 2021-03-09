مفحط حي الحرمين في قبضة رجال المرور بجدة

المواطن - جدة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على قائد مركبة مارس التفحيط خلف سجن بريمان في محافظة جدة، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

ضبط سائق المركبة

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، رداً على مقطع فيديو أرسله مواطن: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

إزعاج الأهالي

وشكا المواطن، من ممارسة قائد المركبة للتفحيط وإزعاج الأهالي معرضاً حياتهم ولاسيما حياة الأطفال للخطر.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/W8dpFYrY7S pic.twitter.com/6hUwuUdSNl — المرور السعودي (@eMoroor) March 9, 2021

وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

5 نصائح عند تعطل المركبة:

وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:

– الوقوف على جانب الطريق.

– إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.

– وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.

– الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.

– تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

المرور السعودي يحذر من التباطؤ

وقال المرور في وقت سابق إن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور.

وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.

وفي سياق متصل أعاد المرور السعودي التذكير بشروط تظليل المركبات؛ وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر.

وأوضح المرور شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

وقال المرور السعودي إن التظليل كذلك يجب ألّا يكون عاكسًا للصورة -على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها؛ مما يحُد من درجة الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

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