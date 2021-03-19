مفعول لـ الأسبرين في مواجهة كورونا

المواطن - متابعة

كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين بوسعه أن يحمي رئة المريض بفيروس كورونا “كوفيد 19″، فضلًا عن تقليل حاجته إلى دخول المستشفى أو الوضع تحت جهاز للتنفس الاصطناعي.

وبحسب ما نقلت “سي إن إن”، فإن الاستعانة بالأسبرين تقلل الحالات التي تدخل وحدات العناية المركزة من جراء كورونا.

الأسبرين:

وأوردت الدراسة التي أجراها فريق باحثين من جامعة جورج واشنطن، أن حبوب الأسبرين التي تباع بثمن رخيص في أغلب دول العالم، تستطيع أن تخفض الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وفي تأثير غير متوقع، تكشف الدراسة أن تناول الأسبرين أدى إلى خفض وفيات كورونا المسجلة داخل المستشفيات بنسبة 47 في المائة.

ويعد الأسبرين دواء جذابًا ومغريًا، في نظر الأطباء، لأنه مهدئ متوفر على نطاق واسع، ولا يكاد بيت يخلو منه في كثير من البلدان.

ولا يكلف هذا الدواء سوى مبلغ زهيد للغاية مقارنة بأدوية مخصصة لمرض “كوفيد 19” مثل “ريميدسيفر” الذي يكلف العلاج به آلاف الدولارات.

تخثر الدم:

ووجد الباحثون أن حبة الأسبرين تجنب من يتناولها تخثر الدم، وهو ما يساعد على تفادي الإصابة بنوبة قلبية.

ويشرح الأستاذ المساعد والباحث في طب التخدير والعناية المركزة بجامعة جورج واشنطن، جوناثان شو، أن الدراسة انتبهت إلى دور الأسبرين، عندما رصدت مشكلة تخثر الدم لدى كثيرين من مرضى فيروس كورونا.

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