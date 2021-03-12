مقارنة بين مقاتلات رافال الفرنسية و F-35 الأمريكية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في عام 2019 أن فرنسا ستنفق مبلغ 2.3 مليار دولار لتطوير جيل جديد من مقاتلة داسو رافال ثنائية المحرك متعددة المهام.

وبحسب موقع ناشيونال إنترست، سيتم إضافة أجهزة استشعار وأسلحة متصلة بالشبكة، وتطوير الأداء الحركي الفائق لطائرة رافال وأنظمة الحرب الإلكترونية القوية، ولكن مع كل هذه التغيرات هل ستستطيع هذه الطائرة التفوق على طائرات F-35؟

مقارنة مواصفات رافال بـ F-35

تتميز الطائرة الفرنسية بتقنية التخفي كما أن أجنحة الطائرة وجسمها يتكونان أساسًا من مواد خفيفة الوزن من التيتانيوم ومواد مركبة ماصة للرادار وهي فئة من المواد تُستخدم في تقنية التخفي وتستعمل لإخفاء المركبة أو أي جسم ما من الكشف الراداري.

ومع ذلك فإن الطائرة الفرنسية ليست طائرة خفية حقيقية مثل F-35 لكنها أكثر رشاقة بكثير منها مع أداء دوراني مستدام، وقدرة على الطيران الفائق، حيث تحافظ على سرعة طيران أسرع من الصوت دون احتراق الكثير من الوقود، وتصل سرعتها إلى 1.4 ماخ (1715 كيلومتر في الساعة) أثناء حمل الأسلحة.

وتضفي القناديل المتحركة في الطائرة الفرنسية وهي مجموعة ثانية من الأجنحة الصغيرة بالقرب من المقدمة رفعًا ممتازًا وسرعة وأداءً على ارتفاعات منخفضة.

ومن جهة أخرى لن تساعد خفة حركة الطائرة الفرنسية كثيرًا إذا اشتبكت على مسافات طويلة بصواريخ أرض- جو وطائرات التخفي للعدو، وللتعويض عن ذلك، تفتخر رافال بنظام سبيكترا (Spectra) للحرب الإلكترونية.

وسيتلقى نظام سبيكترا الدفاعي في التحديث الجديد للطائرة المزيد من أجهزة التشويش القوية.

وتشمل الإمكانات الرئيسية الأخرى لرافال اندماج المستشعر لرادار RBE-2AA Active Electronically Scanned Array متعدد الأوضاع في الطائرة والذي يمكنه تتبع العديد من الأهداف على بعد 124 ميلًا، مع نظام OSF المنفصل للبحث بالأشعة تحت الحمراء والتتبع والذي يتمتع بمدى طويل بشكل غير عادي.

ويقدم الجيل الجديد قدرات حرب مركزية إضافية على الشبكة ولوجستيات بيانات مماثلة لتلك الموجودة في F-35، مما يمكن طائرات رافال من بناء صورة أكثر دقة لساحة المعركة من خلال تجميع أجهزة الاستشعار الخاصة بهم عبر شبكة آمنة، وحتى تبادل البيانات باستخدام هوائي اتصالات الأقمار الصناعية الجديد.

كما سيتم تعديل رافال لدمج الترقيات المستقبلية لصاروخ كروز الشبحي الأسرع من سرعة الصوت الفرنسي من طراز SCALP-EG وصاروخ كروز الأسرع من الصوت من طراز ASMP-A الذي يحمل رأسًا نوويًا بقوة 300 كيلوطن، بحسب وكالة سبوتنيك.

متى تمتلك رافال ميزة عن F-35 ؟

وبذلك خلص تقرير موقع ناشيونال إنترست إلى أن طائرات رافال تمتلك فرصة أكبر للفوز بسبب قوة الدفع الكبيرة التي تمتلكها ورشاقتها ولكن ذلك في حالة هجومها قبل اكتشاف طائرات F-35.

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