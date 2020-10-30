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صفقة بيع طائرات F-35 للإمارات صفعة لتركيا 

صفقة بيع طائرات F-35 للإمارات صفعة لتركيا 

2020/10/30
الساعة 6:30 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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صفقة بيع طائرات F-35 للإمارات صفعة لتركيا 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أفاد موقع بوليتيكو، نقلًا عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت الكونجرس بخطط لبيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة شبحية من طراز F-35 إلى دولة الإمارات، الأمر الذي يُعد صفعة لتركيا؛ إذ إن هذه الصفقة كانت معدة بالأصل لأنقرة.

وقالت بوليتيكو: إن الإمارات ستصبح من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي تمتلك ذلك الطراز من الطائرات المقاتلة المتقدمة إذا وافق الكونجرس على الصفقة البالغة 10.4 مليارات دولار.

وجاء إخطار وزارة الخارجية بعد أيام من إعلان وسائل الإعلام اليونانية أن اليونان ستشتري ست طائرات F-35 في عام 2022، إلى جانب ست طائرات مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال.

صفقة بيع طائرات F-35 للإمارات صفعة لتركيا 

وتستعد الولايات المتحدة لبيع الطائرات إلى اليونان والإمارات بعد استبعاد تركيا من برنامج شرائها العام الماضي، حيث علقت واشنطن الاتفاق مع أنقرة بعد أن تسلمت صواريخ الدفاع الجوي الروسية S-400 والتي اختبرت إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك على الرغم من تحذيرات واشنطن المستمرة من فرض عقوبات اقتصادية محتملة.

وتأتي صفقات F-35 المخطط لها بعد شهور من التوترات الدبلوماسية والعسكرية بين تركيا وقوى إقليمية أخرى بما في ذلك اليونان والاتحاد الأوروبي ومصر والإمارات.

وقد وصلت العلاقات بين تركيا والإمارات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد أن بدأت أنقرة في دعم جماعة الإخوان المسلمين علنًا، وهي منظمة مصنفة على أنها إرهابية، كما تدعم أنقرة الفصائل المعارضة في الحرب الأهلية الليبية بالأسلحة.

طائرات F-35:

وتعتبر F-35 واحدة من أكثر الطائرات الحربية تطورًا في العالم والأغلى ثمنًا، وقد تم تصميمها بواسطة شركة لوكهيد مارتن، وتتميز بقدرتها على التخفي، بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار المتطورة وأدوات جمع البيانات؛ مما يعني أنه يمكن نشرها للقيام بالغارات الجوية أو القتال الجوي أو جمع المعلومات الاستخبارية.

صفقة بيع طائرات F-35 للإمارات صفعة لتركيا  (1)


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