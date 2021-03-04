مقصية تاوامبا تمنح التقدم لـ التعاون ضد الباطن بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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افتتح النجم الكاميروني لياندر تاوامبا لاعب فريق التعاون، أهداف مباراة فريقه ضد الباطن المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الـ22 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مقصية تاوامبا تعطي التقدم لـ التعاون

وتمكن تاوامبا من إحراز هدف التقدم، بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول عبر ركلة مقصية بمهارة فائقة، مستغلًا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الباطن.

استبعاد آل عباس بسبب الإصابة

وفي وقت سابق، تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، صالح آل عباس لإصابة قبل دقائق من انطلاق مباراة التعاون، ليتم استبعاده من التشكيلة الأساسية.

وكان صالح آل عباس يؤدي عمليات الإحماء بشكل طبيعي مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، قبل أن يشعر بإصابة في مفصل القدم؛ ويُغادر الملعب، وتم استبداله باللاعب يوسف الجبلي.

وتُقام مباراة سكري القصيم ضد الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة في افتتاح الجولة الـ22.

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