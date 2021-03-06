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ملخص لأحداث اليوم بـ رالي الشرقية بعد إصابة يزيد الراجحي ووفاة الشمري
شهد مجموعة من الحوادث أدت لانسحاب متسابقين

ملخص لأحداث اليوم بـ رالي الشرقية بعد إصابة يزيد الراجحي ووفاة الشمري

2021/03/06
الساعة 3:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ملخص لأحداث اليوم بـ رالي الشرقية بعد إصابة يزيد الراجحي ووفاة الشمري
المواطن - محمد سمعه

شهد اليوم السبت في رالي الشرقية تويوتا الدولي، مجموعة من الحوادث التي أدت لإصابة السائق السعودي يزيد الراجحي ووفاة الدراج رياض الشمري إضافة لانسحاب مجموعة أخرى من المتسابقين.

حادث قوي لـ يزيد الراجحي يُجبره على الانسحاب

وكان حساب الاتحاد السعودي للدراجات النارية أعلن اليوم عن تعرض الراجحي لحادث مع ملاحه مايكل أور، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من الرالي، حيث نُقل عبر الطائرة المروحية إلى المشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.

رالي الشرقية
جانب من زيارة مصابي الرالي

كذلك انسحب مجموعة من المتسابقين من المرحلة الثانية للرالي بعد أن أُصيبوا في مجموعة من الحوادث وكان أبرزهم “السعودي مشعل الغنيم، السعودي بدر أبا الخيل، القطري محمد الكعبي، القطري جمال القطيطي، السعودي عبدالمجيد الخليفي، السعودي يزيد الراجحي، السعودي عبدالله الأسمر الرمال”.

وفاة الدراج رياض الشمري متأثرًا بإصابته في رالي الشرقية

وقدمت وزارة الرياضة واجب العزاء لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، وكان حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أعلن عن وفاة الشمري، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له في رالي الشرقية تويوتا الدولي.

رياض الشمري
الراحل رياض الشمري

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، أعلن انسحاب مجموعة من المتسابقين من المرحلة الثانية في الرالي، بعد أن تعرضوا لحوادث وكان منهم رياض الشمري، قبل أن يُعلن عن وفاته.

رالي الشرقية

وحرص الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على زيارة المتسابقين المصابين بـ رالي الشرقية تويوتا 2021، وذلك بعد أن تعرضوا لحوادث بالمرحلة الأخيرة من الرالي.

رالي الشرقية

رالي الشرقية
جانب من زيارة رئيس الاتحاد للمصابين


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