ملخص لأحداث اليوم بـ رالي الشرقية بعد إصابة يزيد الراجحي ووفاة الشمري

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

شهد اليوم السبت في رالي الشرقية تويوتا الدولي، مجموعة من الحوادث التي أدت لإصابة السائق السعودي يزيد الراجحي ووفاة الدراج رياض الشمري إضافة لانسحاب مجموعة أخرى من المتسابقين.

حادث قوي لـ يزيد الراجحي يُجبره على الانسحاب

وكان حساب الاتحاد السعودي للدراجات النارية أعلن اليوم عن تعرض الراجحي لحادث مع ملاحه مايكل أور، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من الرالي، حيث نُقل عبر الطائرة المروحية إلى المشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.

كذلك انسحب مجموعة من المتسابقين من المرحلة الثانية للرالي بعد أن أُصيبوا في مجموعة من الحوادث وكان أبرزهم “السعودي مشعل الغنيم، السعودي بدر أبا الخيل، القطري محمد الكعبي، القطري جمال القطيطي، السعودي عبدالمجيد الخليفي، السعودي يزيد الراجحي، السعودي عبدالله الأسمر الرمال”.

وفاة الدراج رياض الشمري متأثرًا بإصابته في رالي الشرقية

وقدمت وزارة الرياضة واجب العزاء لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، وكان حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أعلن عن وفاة الشمري، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له في رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، أعلن انسحاب مجموعة من المتسابقين من المرحلة الثانية في الرالي، بعد أن تعرضوا لحوادث وكان منهم رياض الشمري، قبل أن يُعلن عن وفاته.

وحرص الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على زيارة المتسابقين المصابين بـ رالي الشرقية تويوتا 2021، وذلك بعد أن تعرضوا لحوادث بالمرحلة الأخيرة من الرالي.

شارك الخبر







شارك الخبر