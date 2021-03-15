مناورة تُجهز الهلال والحمدان يقترب

المواطن - مروة نبيل

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي، استعداداته لمباراته المقبلة ضد القادسية.

الهلال يواصل استعداداته:

وبدأ الجهاز الفني الحصة التدريبية بتدريبات لياقية وبدينة متنوعة، وطبق ميكالي عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

على الجانب الآخر، اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الحمدان من العودة، حيث أجرى مرانًا بالجري وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة، نظرًا لمعاناته من التهابات في عضلات أسفل البطن، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم يواجه القادسية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة بالتساوي مع الشباب الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في المركز الثامن بـ31 نقطة.

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