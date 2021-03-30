منتخب السعودية لا يخسر ضد فلسطين

المواطن - مروة نبيل

يسعى منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواصلة تفوقه ضد فلسطين اليوم، وتحقيق الفوز ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة.

منتخب السعودية ضد فلسطين

وكشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات المنتخبين قبل مباراة اليوم، وشهدت تفوقًا للأخضر الذي تجنب الخسارة في الـ6 مباريات السابقة.

ونجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز ضد فلسطين 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مباريات، والتي كان آخرها المواجهة السابقة التي جمعت بينهما في التصفيات التي أقيمت في رام الله عام 2019.

وشهدت مباريات السعودية ضد فلسطين تسجيل 13 هدفًا، 9 أهداف منها لصالح الأخضر، واهتزت شباكه بـ4 أهداف فقط، ويُعد محمد السهلاوي هو هداف المنتخب الوطني، حيث نجح في تسجيل هدفين.

الأخضر في التصفيات الآسيوية

وتُقام مباراة السعودية ضد فلسطين عند الساعة الثامنة ونصف مساء، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وخاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

شارك الخبر







شارك الخبر