منتخب السويد يتألق بمشاركة إبراهيموفيتش

المواطن - مروة نبيل

ظهر منتخب السويد الأول لكرة القدم بمستوى مميز ضد نظيره الجورجي، في المباراة التي شهدت عودة المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بعد سنوات من الاعتزال.

زلاتان إبراهيموفيتش يعود

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد أعلن اعتزال اللعب الدولي رسميًا قبل 5 سنوات، قبل أن يُلمح أواخر العام الماضي إلى رغبته في إنهاء فترة ابتعاده عن منتخب السويد الأول لكرة القدم، ليسافر المدير الفني ياني أندرسون إلى إيطاليا للاتفاق معه على العودة.

واتفق أندرسون مع إبراهيموفيتش على العودة إلى منتخب السويد الأول لكرة القدم، وتواجد في قائمة مباراتي جورجيا وكوسوفا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ليقدم وعدًا لجماهير بلاده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب السويد يستعيد بريقه

ولعب منتخب السويد ضد جورجيا، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، وانتهت المباراة بفوز كتيبة أندرسون بهدف سجله فيكتور كلايسون بتمريرة من إبراهيموفيتش.

وأكد زلاتان إبراهيموفيتش أنه غنى كلمات النشيط الوطني السويدي للمرة الأولى في تاريخه، حيث لم يُردده خلال الـ116 مباراة السابقة، وذلك وفاء بوعده لمدرب المنتخب، مضيفًا خلال تصريحاته لقناة C More : “لقد وعدته أنني سأغني. لقد تعلمت الكلمات”.

وشدد زلاتان إبراهيموفيتش، على أنه بذل جهدًا كبيرًا من أجل التكيف مع طريقة لعب المنتخب، وقال: “أنا جديد على هذا النظام، ويجب عليّ التكيف، لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء الصغيرة، وإذا قللناها، سنكون أكثر خطورة في الهجوم”.

وعلى الرغم من فوز منتخب السويد الأول لكرة القدم، إلا أن الهداف التاريخي لم يُبد رضاه التام عن الأداء، مؤكدًا أن اللاعبين “افتقروا” لشيء ما، وأضاف: “كان بوسعهم خلق المزيد من الفرص، لكن ما يهم هو أنهم حققوا الفوز”.

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