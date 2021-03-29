منتخب مصر يستعيد بريقه برباعية ضد جزر القمر

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر، التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، باستعادة الفراعنة لجزء من مستواهم والفوز برباعية نظيفة.

منتخب مصر يتألق برباعية:

وبدأت مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر بشكل سريع، وسيطر على اللعب منذ الدقائق الأولى، وحاول محمد صلاح اختراق الدفاع، ولكن دون خطورة، قبل أن ينجح محمد النني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 15 من تسديدة قوية.

ونجح محمد شريف في تعزيز تقدم الفراعنة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 17، بعد تلقيه تمريرة مميزة من محمد مجدي قفشة، الذي استخلص الكرة بشكل رائع، قبل أن يسجل محمد صلاح الهدف الثالث عند الدقيقة 22.

وجاء هدف محمد صلاح من عرضية مميزة لعبها محمود حسن تريزيجيه ليمررها محمد شريف لنجم ليفربول الذي نجح في تحويلها إلى هدف، قبل أن يمسك حارس المرمى محمد الشناوي كرة خطيرة من لاعبي جزر القمر.

واستمر ضغط لاعبي منتخب مصر ضد جزر القمر، وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني له والرابع للفراعنة عند الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة رائعة من قفشة، ليهدأ اللعب بعد الرباعية المبكرة.

مصر ضد جزر القمر:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر، دفع المدير الفني حسام البدري بالحارس محمود عبدالرحيم جنش بدلًا من محمد الشناوي، وهدأ إيقاع لعب الفراعنة مع محاولات للفريق الضيف.

وأهدر فايز ماتيور فرصة تسجيل الهدف الأول، ومرت تسديدته بجوار القائم، قبل أن يمسك حارس جزر القمر تسديدة من قفشة، وأهدر محمد صلاح فرصة، وأضاع ماتيور فرصة هدف محقق، لتنتهي مباراة مصر ضد جزر القمر بفوز الفراعنة برباعية دون رد.

ورفع منتخب مصر الأول لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022، فيما تجمد رصيد جزر القمر عند 9 نقاط في المركز الثاني، وكان الثنائي قد ضمن التأهل قبل مباراة اليوم.

شارك الخبر







شارك الخبر