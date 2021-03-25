منصور بن سعود ينضم لقائمة الذهبيين في النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر قبل قليل عن انضمام الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز لقائمة الأعضاء الذهبيين في النادي.

وثمن النادي مبادرة الأمير منصور التي وصفها بأنها غير مستغربة.

11 عضوًا ينضم لقائمة الذهبيين في النصر

وأصبح الأمير منصور بن سعود العضو رقم 11 المنضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بعد كل من الأمير خالد بن فهد والأمير وليد بن بدر وعبدالله العمراني وتركي المشيقح وأيمن القاضي وفهد العجلان ويوسف القفاري وسامي السويلم وطلال الرشيد وعبداللطيف الشثري.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان المعروف بنصراويته علق على انضمام الأمير خالد بن فهد، لقائمة الأعضاء الذهبيين قائلًا: “ستتوالي العضويات الذهبية للنادي هذه الليلة، وستُطبخ الأمور بهدوء، حتى تنضج لتكون هناك إدارة نصراوية بدعم رجال العالمي وتحت مظلة الأمير خالد”.

تطورات جديدة حول موضوع رئاسة العالمي

يذكر أن سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر، كان كشف اليوم تطورات حول موضوع رئاسة النادي، ومن سيكون خليفة صفوان السويكت في رئاسة العالمي بعد حل مجلس إدارته بقرار من وزارة الرياضة.

وغرد الصرامي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” موضوع رئاسة العالمي حُسم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تابعوا حساب العالمي للحصول على الأخبار الحصرية من مصدرها الأول والرسمي”.

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