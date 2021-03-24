موعد مباراة السعودية والكويت

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا المباراة الودية بين منتخبي السعودية والكويت، وذلك في ظل استعدادات الأخضر لخوض مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

القناة الناقلة لـ مباراة السعودية والكويت:

وسيستضيف ملعب “مرسول بارك” في الرياض مباراة المنتخبين، حيث تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، وسوف تُنقل على قناة Ksa Sports 1 HD.

يذكر أن المنتخب السعودي كان خاض مباراتين وديتين في نوفمبر الماضي خلال فترة التوقف الدولي، ضد منتخب جامايكا، حيث فاز في الأولى بثلاثية دون رد، وخسر في المباراة الثانية بنتيجة هدفين لهدف.

أما المنتخب الكويتي، فلعب وديًّا ضد منتخب العراق وخسر بثنائية لهدف، ولعب أيضًا مع المنتخب الفلسطيني وديًّا وخسر بهدف دون مقابل.

الأخضر هزم الكويت في خليجي 2017:

جدير بالذكر أن منتخبي السعودية والكويت تقابلا من قبل في بطولة كأس الخليج عام 2017 وفاز المنتخب السعودي بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل للأخضر كل من سلمان المؤشر ومختار فلاته، بينما سجل اللاعب عبدالله البريكي للمنتخب الكويتي.

وبعد لقاء المنتخب الكويتي وديًّا، سيستعد الأخضر لمواجهة شقيقه الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكان لقاء الذهاب بين المنتخب السعودي وشقيقه الفلسطيني أُقيم في فلسطين وانتهى بالتعادل السلبي.

وقبل مباراة السعودية والكويت، كان المنتخب السعودي أعلن أول أمس الاثنين عن إصابة لاعب الهلال عبدالله الحمدان بفيروس كورونا.

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