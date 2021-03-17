موعد مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد اليوم

المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الفريقان مؤخرًا.

تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16، قد انتهت بتحقيق البلوز لفوز هام خارج أرضه بهدف دون رد سجله، النجم الفرنسي أوليفييه جيرو، ما يُسهل من مهمة الفريق اللندني في مواجهة اليوم.

الفريقان يتألقان

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بشكل مميز مع مدربه توماس توخيل قبل مباراة اليوم، حيث إنه لم يخسر آخر 13 مواجهة خاضها في جميع البطولات، وتألق دفاعيًا بشكل لافت، ولم يستقبل سوى 3 أهداف.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، وتسجيل هدف مبكر لإرباك تشيلسي، أملًا في خطف بطاقة التأهل، خاصة أن يسير بشكل مميز هذا الموسم ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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