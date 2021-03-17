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موعد مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد اليوم
في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد اليوم

2021/03/17
الساعة 2:22 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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موعد مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد اليوم جانب من مباراة سابقة - المصدر chelseafc
المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الفريقان مؤخرًا.

تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16، قد انتهت بتحقيق البلوز لفوز هام خارج أرضه بهدف دون رد سجله، النجم الفرنسي أوليفييه جيرو، ما يُسهل من مهمة الفريق اللندني في مواجهة اليوم.

تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد
لقطة من المباراة – المصدر chelseafc

الفريقان يتألقان

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بشكل مميز مع مدربه توماس توخيل قبل مباراة اليوم، حيث إنه لم يخسر آخر 13 مواجهة خاضها في جميع البطولات، وتألق دفاعيًا بشكل لافت، ولم يستقبل سوى 3 أهداف.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، وتسجيل هدف مبكر لإرباك تشيلسي، أملًا في خطف بطاقة التأهل، خاصة أن يسير بشكل مميز هذا الموسم ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

تشيلسي ضد اتلتيكو مدريد
جانب من مباراة سابقة – المصدر chelseafc


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