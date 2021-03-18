موعد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية موعد مباريات اليوم الخميس ببطولة الدوري الأوروبي وذلك ضمن منافسات إياب دور ثمن النهائي من البطولة.

موعد أهم مباريات اليوم

وسيلعب آرسنال الإنجليزي مع أوليمبياكوس اليوناني في تمام التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت يلعب مولده النرويجي مع غرناطة الإسباني، وشاختار دونيتسك الأوكراني مع روما الإيطالي، بينما يلعب توتنهام الإنجليزي مع دينامو زغرب الكرواتي.

وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، تُستكمل مباريات الدوري الأوروبي، حيث يلعب يونج بويز السويسري مع أياكس الهولندي وفياريال الإسباني مع دينامو كييف الأوكراني، وميلان الإيطالي يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما يلعب جلاسكو رينجرز الإسكتلندي مع فريق سلافيا براغ التشيكي في ختام منافسات ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

صدمة مدوية لـ ميلان

ويواجه البرتغالي رفائيل لياو، نجم ميلان خطر الغياب عن مواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم وذلك بعد إصابته في مباراة نابولي في الدوري الإيطالي.

وكان لياو تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن، خرج على إثرها من المباراة.

جدير بالذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش أعلن عودته للمنتخب السويدي مجددًا، قبل انطلاق مباراة ميلان ضد مان يونايتد، ويأتي ذلك بعد أن كان اعتزل اللعب الدولي في عام 2016.

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