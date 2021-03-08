ميغان ماركل: العائلة المالكة البريطانية أخرستني

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت الممثلة الأمريكية السابقة وزوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، إن العائلة المالكة البريطانية أجبِرتها على التزام الصمت، بعد انضمامها إليهم، وفي الوقت نفسه لم توفر لها أي نوع من أنواع الحماية.

وأكدت ميغان ماركل في مقابلة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري على شبكة CBS الأميركية، على أنها كانت ضحية حملة تشويه حقيقية.

ميغان ماركل راودتها أفكار انتحارية

وروت أنها عانت من اعتلال في صحتها العقلية خلال فترة وجودها في القصر، حيث نمت لديها أفكار انتحارية، بسبب التغطية الإعلامية البريطانية لشخصها، ومع ذلك، رفضت العائلة المالكة السماح لها بالحصول على مساعدة.

واستطردت: لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة، لقد راودتني أفكارًا مستمرة ومرعبة وحقيقية وواضحة جدا، وقابلت العائلة المالكة وقلت إنني بحاجة للذهاب إلى مكان ما للحصول على مساعدة، قلت إنني لم أشعر بهذا من قبل، وقالوا لي إنني لا أستطيع، وإن ذلك لن يكون مفيدًا بالنسبة إلى العائلة.

تلميح إلى وجود عنصرية

وعند حديثها عن حملها لطفلها الأول أرشي، قالت ميغان ماركل إن العائلة المالكة لم تكن تريده أن يكون أميرًا ولا تريد أن توفر له الأمن، وعند سؤالها عن السبب، ألمحت إلى وجود عنصرية في القصر البريطاني، حيث قالت إنه كان هناك مخاوف ومحادثات حول لون بشرته عند ولادته.

وتأتي المقابلة التي انتظرها الملايين حول العالم، وسط خلاف حاد بين ميغان وهاري والعائلة المالكة البريطانية، وكان قد تخلى الزوجان اللذان تزوجا عام 2018، عن واجباتهما الملكية، وبدأ الاثنان حياة جديدة في الولايات المتحدة.

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