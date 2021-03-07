ميلان يواصل مطاردة الإنتر بعد الفوز على فيرونا

المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بـ ميلان في الفوز على هيلاس فيرونا بهدفين دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي اليوم الأحد.

أحداث مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

وبدأت المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق الروسونيري أسفر عن الهدف الأول لأبناء المدرب ستيفانو بيولي في الدقيقة السادسة والعشرين عبر اللاعب رادي كرونتيش بطريقة جميلة.

وسعى نادي هيلاس فيرونا لإحراز الهدف الأول له، قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي من لاعبي الروسونيري.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ميلان وهيلاس فيرونا، بتقدم الروسونيري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح البرتغالي ديوجو دالوت في إضافة الهدف الثاني للروسونيري بطريقة جميلة بالدقيقة الخمسين، ليتأزم موقف فريق هيلاس فيرونا.

ورغم نشاط هيلاس فيرونا الهجومي، بعد هدفي الروسونيري، لكنه لم ينجح في إحراز أي أهداف في شباك جيانلويجي دوناروما، لتنتهي المباراة بخسارة هيلاس فيرونا بهدفين دون رد.

الروسونيري يواصل مطاردة جاره الإنتر

وبعد اللقاء، أصبح رصيد ميلان 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي الإنتر، أما رصيد هيلاس فيرونا فتجمد عند 38 نقطة في المركز الثامن.

سيواجه الروسونيري، فريق نابولي يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي، حيث تُقام المباراة على ملعب “سان سيرو” معقل الروسونيري.

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