ناصر الشمراني يحلم باستعادة بريقه

المواطن - مروة نبيل

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ارتبط اسم المهاجم المخضرم ناصر الشمراني خلال الساعات القليلة الماضية بالعودة إلى الملاعب مرة أخرى من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحد البحريني.

الحد يسعى لضم الشمراني

وأكدت تقارير صحافية محلية أن إدارة نادي الحد البحريني تواصلت مع مهاجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، ناصر الشمراني من أجل تمثيل صفوفه حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ولفتت إلى أن من أهم الأسباب التي دفعت إدارة الحد البحريني في ضم الشمراني هو الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها في البطولات القارية، حيث يستضيف الفريق مجموعته في كأس الاتحاد الآسيوي، والتي تضم؛ الوحدة السوري، العهد اللبناني والنصر العماني.

ناصر الشمراني يحلم بالتألق

ويبتعد ناصر الشمراني صاحب الـ37 عامًا عن المستطيل الأخضر منذ صيف عام 2019، عندما رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وأكدت تقارير انضمامه إلى أحد الأندية السعودية خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن لم تتم الصفقة.

ويُعد ناصر الشمراني واحدًا من أبرز الهدافين السعوديين في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث نجح في هز الشباك مع 4 أندية، وهي؛ الهلال، الشباب، الاتحاد والعين الإماراتي، ويحلم باستعادة بريقه والتألق مع الحد البحريني في حالة إتمام التعاقد.

وكان الشمراني هو الهداف التاريخي لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن ينجح مهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة في تخطي رقمه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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