نتائج فحص كورونا للاعبي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص فيروس كورونا؛ للتأكد من سلامتهم قبل استئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولي.

سلبية مسحة لاعبي الأهلي:

ولفت الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن نتائج المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الأهلي والأجهزة الفنية، جاءت سلبية ليتأكد سلامتهم جميعًا من فيروس كورونا.

وكان الراقي أعلن قبل يومين عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد المجحد بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه لبرنامج علاجي وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الراقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة من 24 مباراة.

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