نجوم الوحدة يودعون محمود الحديد

المواطن - مروة نبيل

ودع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء اليوم الخميس، المدير الفني الأردني محمود الحديد بعد رحيله عن منصبه رسميًا.

لاعبو الوحدة يودعون المدرب

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوداع لاعبي الفريق الأول للمدرب السابق، وتمنوا له التوفيق في خطوته المقبلة.

وقررت إدارة نادي الوحدة إقالة محمود الحديد من تدريب الفريق الأول، بعد الخسارة ضد العين متذيل ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن تتعاقد مع اليوناني دونيس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأمل الإدارة في تصحيح أوضاع الفريق الأول لكرة القدم سريعًا، خاصة أنه يستعد لمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021، يوم الأربعاء الموافق 7 إبريل، في مكة المكرمة.

فرسان مكة في دوري محمد بن سلمان

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لـ6 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان آخرها خسارته ضد العين برباعية دون رد ضمن منافسات الجولة الـ24.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من 25 مباراة.

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