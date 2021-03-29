نفوق آلاف الدجاج في الجزائر بسبب مرض فيروسي خطير

المواطن- متابعة

أفادت وسائل الإعلام الجزائرية بنفوق نحو 30 ألف دجاجة في ثلاث مزارع بقرية في بلدية الرصف، الواقعة بجنوب ولاية سطيف، وذلك خلال أربعة أيام متتالية.

وقال موقع روسيا اليوم نقلًا عن صحيفة النهار الجزائرية إن صاحب إحدى المزارع قام بدفن الدجاج وحرقه.

وأوضحت أنه بعد قيام المدجن بإبلاغ مصالح البلدية، التي تنقلت إلى عين المكان وعاينت هذه المدجنة والدجاج النافق في المرة الأخيرة، بعد أن تكتم في البداية عن هذه الحادثة، أحصى مكتب حفظ صحة البلدية، بالتنسيق مع مفتشي الصحة الحيوانية 4000 دجاجة نفقت خلال اليومين الأخيرين.

مرض فيروسي خطير

وبيّنت النهار أنه بعد معاينة هذه المداجن، يرجح نفوق الدجاج بسبب مرض فيروسي خطير، مشيرة إلى أنه تم حفر حفرة كبيرة، وتم نقل الدجاج النافق ودفنه بعد رشه بمادة الجير، وتمت تغطيته بعد ذلك بالتراب؛ لمنع انتشار الفيروس المتسبب في نفوق هذه الدواجن.

وتم إرسال عينات من هذا الدجاج النافق إلى مخبر الصحة الحيوانية في قسنطينة، لإجراء بعض التحاليل، وتحديد نوع الفيروس والمرض الذي أصاب هذه الدواجن وتسبب في نفوقها، ولأخذ كل الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذا الوباء، قبل أن ينتقل إلى باقي المداجن وإلى كل مناطق الولاية.

خسائر نفوق الدجاج

ونقلت النهار عن مصادرها إلى أن صاحب المداجن، صرح بأن عدد الدجاج الذي نفق له هو 30 ألف دجاجة لإنتاج البيض، وأنها كلفته خسائر كبيرة تعد بأكثر من 15 مليون دينار جزائري أي نحو 420 ألف ريال.

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